物流公司突停業！ 未繳「大量解僱計畫書」恐罰50萬

2019-05-03 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕與OK超商、蝦皮購物合作的「德連物流公司」，日前驚傳無預警倒閉。不僅造成蝦皮官方緊急公告暫停OK超商取貨，物流公司無預警解僱2百多名員工，卻未在60天前繳交「大量解僱計畫書」，也將可能面臨30萬元的罰鍰。

綜合媒體報導，蝦皮購物本月1日突然公告暫停OK超商的取貨方式，公告裡稱是為了「因應OK超商物流營運調整」，不過經媒體追查才發現，原來是合作的德連物流公司在4月30日傳出無預警倒閉的消息，不但員工措手不及，消費端也大受影響。

有媒體實際前往德連物流位於新北市新店區的廠房，發現還有少數員工在做最後的收拾。公司主管不願受訪，僅稱目前正與勞工局進行協調，強調一切都會遵照勞基法，不會積欠薪資。報導也指出，有德連物流的主管私下透漏，受到一例一休以及連6週油價調漲影響，油價只要調升0.2元，營運成本就會增加10萬，實在不堪長期虧損、入不敷出，才會做出這樣的決定。

據了解，德連物流已經在4月26日正式繳交大量解僱計畫書，預計總共將資遣211人，第1批員工將在5月31日解雇。不過由於違反需於60天前繳交計畫書的規定，勞工局表示，可處以10至50萬元的罰鍰。

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