中連貨運裁逾千人 台中市勞工局22日勞資協商

2019-04-17 20:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中連汽車貨運股份有限公司16日向台中市勞工局遞送大量解僱計畫書，通報自今年9月1日起，分3批解僱公司各縣市勞工計1036人，台中市勞工局指出，訂於22日進行勞資協商，市府將視勞資協商結果予以協助，也將提供被解僱勞工就業、轉業及職訓等服務。

勞工局指出，經查，中連貨運原主要業務為汽車貨運業，目前全省僱用勞工計1054人，因業務緊縮，將調整為不動產租售業為主，將於108年9月1日、108年12月1日及109年3月1日，分3批解僱勞工計1036人，解僱勞工遍及全國15個縣市，其中台中市解僱人數最多，達279人。

勞工局說，中連貨運依大量解僱勞工保護法第2條及4條規定，在大量解僱勞工60日前報送勞工局大量解僱計畫書，及向勞工公告揭示解僱計畫書內容，並依大量解僱勞工保護法第5條規定於提出解僱計畫書之日起10日內（即於108年4月22日）本於勞資自治精神與勞工進行資遣方案之協商；中連貨運則表示將依規給付勞工資遣費、退休金等事項，並協助轉介被解僱勞工至相關物流公司及交通貨運公司任職。

勞工局指出，為保障勞工工作權及調和雇主經營權，將監督事業單位依大量解僱勞工計劃書內容執行，特別是「勞資協商」之進行，勿讓勞工權益受損，必要時啟動勞資爭議處理、就業服務機制。

勞工局另已啟動重大大量解僱協處標準作業程序，將召集相關單位派員到中連貨運公司查訪輔導，後續將視其勞資協商結果，予以協助，並提供被解僱勞工就業、轉業及職訓等服務。

台中市勞工局另統計，107年接獲報送大量解僱計畫書有36家事業單位，108年迄今接獲報送大量解僱計畫書有9家事業單位（含中連汽車貨運股份有限公司）；另勞工局於今年迄今已針對即僱用勞工30人以上且有積欠勞、健保費達2個月，金額分別在20萬以上，達大量解僱預警指標之事業單位，進行預警訪查輔導計有213家次在案，盼確保勞工權益。

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