南榮科大勒令停辦 私校工會籲：教育部施鐵腕該退即退

2019-07-31 20:51

〔記者林曉雲／台北報導〕南榮科技大學因無法籌措一億元資金，教育部勒令自一０八學年第二學期停辦案，全國私校工會今天呼籲教育部應施鐵腕，讓辦學不佳學校盡速退場，但也必須兼顧教職員和學生權益。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，少子化就像退去的海水，讓原本體質不佳的學校露上水面，53年老字號的南榮科技大學從五專時代一路升格為科技大學，但南榮大學位處偏鄉，又一直是招生後段學校，客觀條件原本不佳，3年前爆發前校長販賣假學歷事件重創南榮形象，招生每況愈下，被教育部列入輔導學校，108學年被全面停招，被勒令停辦也不意外。

尤榮輝表示，南榮案不只暴露出少子化的殘酷現實，長久以來，學校高層胡作非為更是主要原因，教職員沉默縱容也要付出代價，少子化趨勢尚未見底，目前有不少私立大學已面臨財務困難，少子化是一面鏡子，讓問題學校一一現形，南榮科大只是冰山一角，水面下還有更多未爆彈。

尤榮輝認為，整體高教大環境在改變，教育部並未提出有效的因應策略，私大轉型退場

條例仍未排入立法院議程，可見執政黨並未正視私立大學退場的嚴重性，而任由各私大自生自滅。教育部目前的不作為，除了讓中後段學校停辦，更會讓原本優質的私立大學劣化。

尤榮輝表示，少子化趨勢越來越嚴峻，大學數量太多，高教品質惡化，已經到了崩壞的地步。生源日益枯竭，直接衝擊私校財務，私立大學學雜費是否應繼續管制，是否讓私校繼續以低成本、低品質的廉價方式辦學，值得政府好好思考。

我國高教已到了全面崩壞的地步，全國私校工會再次呼籲政府召開高教國是會議，通盤檢討高教問題，在少子化下，重新定位高教政策，才是負責任的作法。

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