獨家》南榮科大未籌到1億元 教育部勒令8月2日起停辦

2019-07-31 16:11

〔記者林曉雲／台北報導〕位於台南市的私立南榮科技大學，因董事會未在7月底之前補足1億元的校務經費，教育部技職司長楊玉惠今天受訪表示，教育部已勒令8月2日起、108學年起全面停辦，扣掉畢業生，目前有600多位在學生將啟動安置轉學，依學生意願轉學到南台、崑山、遠東或吳鳳科技大學。

在老師的部分，技職司長楊玉惠表示，初步了解南榮科大的老師和職員人數，編制內教師55人、職員43人，學校欠薪約2千多萬元，私校退場基金雖可融資給校方去還給老師薪水，但學校董事會須先提出完整的停辦計畫，才能向教育部申請融資，學校再和老師談優離優退，最後應該要走解散清算。但如果董事會還要轉型辦其他事業，又沒有經費進來，完全要教育部融資，教育部也無法同意。

高教工會之前曾開記者會質疑南榮科大董事會失能，前校長黃聰亮於2016年被查出涉及販賣假學歷醜聞，已被法院重判15年，共同涉案的董事及行政團隊仍居學校高層，現任或曾任董事者，竟有8人家屬或本人購買、使用假論文、假學歷，但董事會宣稱毫不知情，未追究黃聰亮，還以校產墊付涉案人應繳回的補助款。

教育部表示，法院判決前校長黃聰亮賣學歷，是判罰其個人，當時的判決結果沒有指責其他董事有涉案，這部分教育部認定未違背職責，依私校法第25條，董事要違反私校法等規定，因而造成學校法人無法正常運作，才能向法院聲請解散，學校狀況是沒有資金，未違反私校法或捐助章程的狀況，因此教育部無法聲請解散。

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