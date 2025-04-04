美對台開徵32％對等關稅 卓榮泰16：00記者會親自說明因應策略

行政院長卓榮泰今（4）日在臉書表示，美國關稅細則陸續出爐，因應未來可能的影響，行政團隊兩日來不分日夜、密集研討。下午4點他將召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施。 （取自卓榮泰臉書）

2025/04/04 12:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊從昨天凌晨4時開始應變。行政院長卓榮泰今（4）日在臉書表示，美國關稅細則陸續出爐，因應未來可能的影響，行政團隊持續「積極全面準備、有效控管風險、擴大支持產業」，兩日來不分日夜、密集研討。下午4點他將召開記者會，向國人說明影響評估及因應措施。

川普昨在台灣時間凌晨4時宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊即時鎖定川普發言，同時進行線上跨部會討論、調整因應方案，無時差應變；隨後卓揆昨上午在行政院邀集有關部會開會討論，盤整受影響項目，下午再赴總統官邸向總統賴清德，說明產業支持措施與經濟金融穩定方案。今天上午也持續在行政院開會討論，並於下午4點召開記者會說明。

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政院昨指出，美國稅率3大不合理處是指，一，美國對等關稅的計算方式，無法反映台美貿易結構高度互補性及實質貿易關係；二，美國對台灣資通訊產品需求增加主要與美中貿易戰有關，但台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻被課徵高額關稅；三，美國將低價違規轉運「洗產地」列入對等關稅考量，但台灣早有相關措施防範洗產地。

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