南榮科大欠教職員薪水 教團籲教育部解散董事會

2019-06-04 12:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕位在台南市鹽水區的南榮科技大學日前遭爆欠教職員5月份薪資，高教工會今召開記者會，找南榮教職員控訴，呼籲教育部積極介入，解散該校董事會，避免近9億元校產在退場過程中被挪至私產。

南榮教職員指出，南榮前校長黃聰亮2016年遭查出涉及販賣假學歷醜聞，已被法院重判15年，但共同涉案的董事及行政團隊，仍居學校高層，據悉，現任或曾任董事者，竟有8人家屬或本人購買、使用假論文、假學歷，但董事會至今宣稱毫不知情，未追究黃聰亮以校產墊付涉案人應繳回的補助款，明顯已失能。

而南榮在去年被教育部停招1年，至今仍有1650名學生，88名專任教師，但今年5月卻發不出教職員薪資，營運已陷入危機，南榮教職員沈哲宇說，校方宣稱要走「中信金轉型模式」，找財團入主，但該模式會把舊的學校師生全部轉走，只剩校長1人，對現有師生權益損害極大。

高教工會表示，面對私校高層不正辦學亂象，教育部絕不能再不聞不問，使師生淪為犧牲品，應立即聲請解散董事會改派公益董事、指派適任校長，由學校資產為擔保向政府基金（大專校院轉型及退場基金）融資借款，確保學生原校畢業權利及教職員薪資權益，並嚴密監管學校資產回歸公共教育使用，成為私校遭遇危機妥適因應的典範。

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