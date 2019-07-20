1億資金731大限倒數 南榮科大董事會：努力到最後一刻

2019-07-20 23:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水區南榮科技大學108學年度被停辦招生一年，目前80多位教職員工從5月至今沒領到薪資，教育部要求南榮在7月31日期限要有1億元增資到位，否則學校停辦，但南榮董事會籌措增資不順。

甫卸任的南榮董事會董事長沈柏青今天說，將持續努力到最後一刻，不希望南榮關校停辦。

南榮在6月畢業季後，剩近900名學生，不只學生和家長惶惶不安，南榮教職員工的日子也不好過，沈姓、邱姓老師說，學校積欠薪水，影響生活開銷，更擔心工作未來不保。

目前的情況就是多數教職員想繼續教書，學生想繼續就學，但眼看董事會一直找不到捐資企業，展開自救；多位教師已在高教工會南榮分會協助下，向法院聲請支付命令，要求南榮董事會限期給付積欠薪資，也要求與董事會持續對話。

南榮第16屆董事會在7月9日改選（尚未報教育部）後，15日由第15屆董事會發給教職員及學生一封公開信，大意指董事會一年來積極找尋捐資企業未果，7月底增資如最後未如人意，董事會亦將依相關法規處理全體教職員、學生安置及全體教職員薪資。

南榮老師、高教工會南榮分會批評董事會自始至終毫無洽談誠意，只是假裝有心，實則拖延時間讓學校停辦，藉以逼走所有學生與教職員工，如此不負責行為，應受指責。

董事會人員說，南榮積欠員工薪資等現金缺口2000多萬元，南榮有心想繼續辦學，但來洽談的公司都要求全部資遣教職員，跟董事會照顧教職員就業的初衷不符。

沈柏青說，南榮是台南市溪北唯一一所大學，校史53年，背負很多人期望，希望繼續辦下去，如果7月底資金無法到位，恐被停辦，教育部也有責任。

如果南榮真被勒令停辦，因轉介學生、確保教師權益，真正停辦可能要到明年2月。

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