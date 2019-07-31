颱風「薇帕」生成 台南空品轉稍差持續至週末

2019-07-31 16:35

〔記者蔡文居／台南報導〕台南夏季空氣品質因吹南風，加上大氣擴散佳，空氣品質佳。不過，今天台南空品明顯變差，安南及台南測站於中午時分，PM2.5每小時濃度達到30幾微克／立方公尺，與先前僅有個位數相較，明顯偏高。

南市環保局表示，第7號颱風「薇帕」已在南海生成，西南季風暫時退去，受颱風環流、太平洋高壓影響，改由東風主導，東風過山沉降、高壓籠罩，西半部悶熱近乎無風，空氣都轉為「普通」為主。

環保局表示，今天午後，空品可能轉為「稍差」，預估將持續到週末假日。

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