受虐女嬰即將出院 單親媽勇敢面對：邊工作邊照顧

2019-07-30 19:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中1歲女童上月遭保母施虐，昏迷指數僅3分經醫院搶救治療1個多月，手腳能動、眼睛看人，已經可以準備出院了，單親媽媽說，不捨女兒去住安養機構，要把握黃金早療時期，更不敢再找居家保母，正在找房子要把女兒接來同住，要聘請專業看護到宅照顧，未來要一邊工作，一邊照顧「每天都能看到女兒！」

女童遭保母施虐，造成「受虐性腦創傷」嚴重顱內出血，而且手臂骨折，女童媽媽說，兒童自我復原能力好，女兒生命力旺盛，手臂已經復原，現在手腳能動，治療期間營養足夠，還長高、長胖，她也努力為女兒復健，就盼女兒能恢復到最好。

女童媽媽擔心女兒長期臥床，肢體無力、退化，除了為她拍背、曲膝、拉手、按摩手腳，醫師交代要盡量刺激女兒的味覺、聽覺等各種感官觸覺，她將棉棒滴幾檸檬汁冷藏，再放到女兒嘴中，女兒也會動口咀嚼，平常也能發出聲音，媽媽說，女兒受傷前已經會叫媽媽，就盼有一天女兒能再喊她一聲媽媽。

女童媽媽說，女兒能自主呼吸，也能從鼻胃灌食，但仍在反覆發燒、退燒，醫師說是身體逐漸復原、身體還在適應的正常反應，也評估能出院了，但她希望女兒身體能更穩定，她也趕緊為與女兒展開新生活做準備，正在找房子要從出租套房，換到一房兩廳。

女童媽媽說，女兒重傷後，原本身體就不好，更是心力交瘁，誘發風濕性關節炎、腎發炎和缺鐵性貧血等，坦言曾有輕生念頭，但想到女兒和大1歲的兒子，告訴自己「要堅強」帶大一雙兒女，現在她一邊照顧女兒、一邊養病，如果身體撐不下去時就請看護幫忙，而兒子也開始念幼幼班了，由阿祖幫忙照顧。

女童媽媽說，自己工作獨力照顧一雙兒女，之前光是保母費一個月就要4萬元，加上奶粉、尿布錢和自己租屋生活費，一個月開銷共至少6萬元，每個月都是月光族，女兒受傷後已經中斷工作，沒有收入，未來與女兒出院後，也要重新開始工作，會努力養大兩個孩子。

社會局表示，社工昨天到醫院訪視，媽媽目前傾向在外另賃居2房1廳，將孩子接出院後，聘請專業看護到宅照顧孩子。

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