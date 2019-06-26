台中女嬰疑受虐昏迷 母直播泣訴：單親另有2歲兒如何過？

2019-06-26 17:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名1歲女嬰，疑似遭虐腦傷昏迷，仍在加護病房觀察中，母親多日來承受壓力，25日晚間透過友人粉絲團直播，回應外界關心，強調醫生告知女兒最好的狀況就是癱瘓，自己單親一個人，未來如果要照顧兒子，又要照顧癱瘓的女兒，不知道要如何過？反問大家如果碰到和她一樣的狀況會如何抉擇？並說現在只希望好好陪女兒，希望大家不要再來打擾她；醫院則表示，目前仍全力救治中，未判定女童腦死，也沒跟家屬討論到器捐問題。

女嬰母親昨晚透過「協心臨時粉絲團」開直播，紅著眼眶向大家說明女嬰狀況，表示女兒腦部受損嚴重，醫師告知，最好的狀況是癱瘓，嚴重的話就是腦死、醒不來，成為植物人，強調自己是單親媽媽，還有一個2歲兒子要照顧，如果女兒又這樣，不知道未來要如何過？強調如何決定都很煎熬，反問大家，如果碰到跟她一樣的狀況要怎麼做抉擇？

女嬰外婆也出面直播表示，女兒的弟弟就是腦性麻痺，一個人躺在床上21年，什麼事情都不能做，自己親身經歷這麼多年知道這樣的苦，不希望女兒也承受這樣的苦，強調不是殘忍不想救孫女，而是她就算救起來也是癱瘓一輩子，希望大家將心比心。

女嬰媽媽強調，雖然經濟狀況不好，但並沒有要外界捐款，強調目前全權委託「正義哥」和「協心臨時粉絲團」協助，並說自己很累，是用意志力在撐，現在只想多陪女兒，謝謝大家的關心，但希望大家不要再來找她了。

正義哥還補充，醫生有告知，因這是刑事案件，並非妹妹想器官捐贈就可捐，還需要經過檢察官同意，且還可能需要解剖、相驗，因此若未來沒有捐器官，是受限法律規定，不是家屬說話不算話。

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