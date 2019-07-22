台中受虐女童仍有水腦需開刀 市府幫成立捐款專戶

2019-07-22 11:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市太平區1歲女童，上個月疑遭保母虐待，昏迷送醫急救，社會局指出，因腦部嚴重受損，醫師判斷救活恐有成植物人之虞，現在女童雖已能自主呼吸及有部分反射動作，轉往普通病房，但因仍無意識反應且水腦狀況需持續開刀，現由媽媽自費聘請24小時看護照顧，照顧費用沈重。社會局已為女童成立「救助金指定捐款專戶」，讓民眾可以一起來幫助他們。

台中市長盧秀燕10日在社會局長李允傑陪同下，前往探視女童，並向家屬表達關懷之意，市長當場也致慰問金，並承諾協助家屬與女童度過難關，社會局指出，已在11日為女童成立「救助金指定捐款專戶」，希藉由社會大眾力量，共同協助女童及家屬度過難關。

社會局表示，女童已轉普通病房，後續需由家屬自行或由專業機構照顧，看護費一天就需2400元，因是中低收入戶，經評估長期照顧及醫療支出對家屬而言為沈重負擔，市府已經提供急難紓困金2萬元，及協助申請兒少保護個案的看護費補助金，並為女童成立「救助金指定捐款專戶」，市長盧秀燕及社會局長李允傑為抛磚引玉，各捐出新臺幣5000元，期許社會大眾一起來幫助女童及其家屬。

社會局指出，女童的社會救助金專戶帳號已經上線，有台銀與郵局帳戶接受民眾愛心捐款，請在備註欄註明「指定捐款給太平區陳姓小妹妹」專款專用做為受虐陳姓女童未來在醫療、看護、復健等相關支出，民眾如有問題也可撥打市民1999專線洽詢。

針對女童後續照顧需求，社會局將持續協助並視家屬需求連結相關法律扶助、經濟及照顧資源，期盼女童可獲得良好之照顧，減輕家屬之照顧壓力。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法