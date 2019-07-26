超有愛！台中受虐女童下週出院缺照護費 2天湧入22萬善款

2019-07-26 19:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受虐女童展現生命奇蹟，社會愛心支持！台中1歲女童遭保母施虐，上月21日嚴重顱內出血、手臂骨折，昏迷指數僅3分，經醫院30多天搶救，女童能睜眼看人、手腳會動，上週把頭蓋骨手術放回，也能以鼻胃管進食，預計下週就能出院了，為了照顧女童並把握早療黃金復健期，除社會局開設捐款帳戶，民間公益社團也幫忙募款，短短2天已湧入百筆、共22萬捐款，為女童加油，盼她能健康長大。

中華民國護兒御兒團協會在臉書PO文女童近照，嚴重腦傷造成的腦水腫消了一大半，頭蓋骨也放回，身旁放著可愛玩偶，模樣讓人相當憐惜。協會理事長李憶如說，女童轉到普通病房10多天，身體穩定「妹妹努力在進步」右手、右腳恢復情形較好，有時醒來生懶腰，右腳可以抬高，右手稍微能握拳。

女童由於右腦傷勢較重，李憶如說，妹妹左手、左腳比較遲緩，但不是沒反應，也會睜眼看人了，目前鼻胃管進食奶量約100至120cc，照護的醫師、護理師也很驚訝女童能進步得這麼好，認為她「生命力強韌，未來可塑性很高。」

李憶如說，女童目前主要由媽媽在醫院照顧，有時才會請看護幫忙一下，但是未來出院後，由於女童還有個哥哥，媽媽單親仍必須外出工作，難以全天照顧女童，因此需要24小時的看護，並進行每天復健療程。

李憶如說，保母施虐案進行法律訴訟到判決賠償至少要1年多，評估女童照護費用以每月1萬5000計算12個月，因此協會展開募款共18萬，沒想一貼文僅短短2天愛心湧入，帳戶已超出目標，募得22萬元，李憶如很感謝也很驚訝，強調這是給女童的急難救助金，支付保母看護及復健等必要費用，金額不能超出太多，未來會準備關閉帳戶，但會持續關注女童生活和治療復健情形。

台中市社會局家防中心主任侯淑茹說，女童目前病況穩定，雖未完全清醒，但未來潛力無窮，早療復健是關鍵，社會局已協助女童媽媽尋找有照顧嬰童的安養之家，而社會局愛心專戶目前也有8人捐助共2萬3000元善款，專戶仍會持續開放，另外已協助申請急難紓困金2萬元，以及兒少保護個案的看護費晚最長30天補助金，以及市長慰問時贈慰問金1萬元，還有其他公益團體也持續介入幫忙。

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