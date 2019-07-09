2歲童高90公分 血濺2公尺牆壁成植物人

2019-07-09 15:24

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名2歲男童因單親而被托育於楊姓保母家，2017年突然昏迷成植物人，檢警勘驗保母住處，赫見屋內多有男童血跡，甚至連牆高204公分處也有，因而認定虐童，依重傷害罪起訴，高院則認為檢方提供的證據無法證明楊女虐童，依業務過失致人重傷罪，判刑2年，可上訴。

2017年1月間，楊女（28歲）受託全日照顧男童，其母（24歲）因工作忙碌，偶而才會帶回照顧；同年7月27日，男童突然昏迷，送醫診斷為外傷性硬腦膜下出血，經緊急開刀後仍出現腦神經受損、右側肢體癱瘓與癲癇等症狀，無法自理生活，需專人照護，形同植物人。

檢警為了釐清真相，進入楊女家蒐證，發現裡面多處有男童血跡，僅90公分高的男童，其血跡噴飛達185到204公分高處，鑑識人員認為若非極大的外力，血不可能濺至男童身高2倍以上的高度；台大醫院新竹分院也指出，男童腦膜下出血致重度昏迷，這種傷勢多為極大的外力造成，如：高處墜落、被汽車高速撞擊、硬物猛敲，不太可能是自己造成。

但楊女始終否認虐童，強調男童好動又常流鼻血，屋內血跡均是男童流鼻血時所沾染，「有時孩子生氣也是會有撞牆的行為，就是我叫他去罰站，他就會生氣，開始用頭去撞牆」、「我有看過他有一次在床上跳，跳一跳就跳下去，頭就著地」；楊女辯稱，男童當天在玩彈簧床，不慎從床上跌落而流血，之後突然意識不清，她見狀趕緊把他送醫急救。

合議庭認為，檢察官雖依重傷害罪起訴，但無法舉證楊女有虐童行為，且當天男童頭部與身體無明顯外傷，顱內出血的原因除了毆打與拉頭撞牆，不能排除尚有其他可能性，目前證據只能證明楊女照護不周導致男童重傷，因而依過失致重傷罪判刑2年，可上訴。

事後1個月內，楊女即以3.6萬元和男童母親達成和解，但因照護費用每月高達4萬元，男童母親負擔過重，只好到酒店當媽媽桑帶小姐。

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