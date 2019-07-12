私刑正義GG了！ 直播主糾眾蛋洗虐童保母遭拘提

2019-07-12 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市太平區日前發生保母虐童案，劉姓直播主6月23日晚上號召民眾到保母租屋處滋事，太平警分局調查，劉姓直播主也在台南虐童及彰化女嬰暴斃案糾眾滋擾，台中地檢署組專案小組昨天（11日）將劉姓直播主等10多人拘提到案。

太平日前發生保母虐嬰案，27歲劉姓直播主糾眾到保母租屋處丟雞蛋，讓住戶受到嚴重驚嚇。太平警分局調查，劉姓直播主不止在這一次糾眾，今年1月15日晚上，台南18歲薛姓母親與李姓友人虐死1歲嬰兒案，他也到台南地檢署及台南殯儀館滋事。

1月18日晚上，彰化員林發生托嬰中心4個月大嬰兒死亡案，劉姓直播主再度揪人到托嬰中心丟1600顆雞蛋。但事後調查是嬰兒暴斃。

太平日前發生保母虐童案，劉姓直播主6月23日晚上號召民眾到保母租屋處滋事、丟雞蛋，讓住戶受到嚴重驚嚇。劉姓直播主雖於隔天直播向住戶道歉，但住戶還是心有餘悸。

檢調單位認為劉姓直播主是以正義討公道之名，行干擾司法偵辦之實，此類聚眾行為已嚴重影響社會秩序，台中地檢署檢察官指揮召集台中、桃園、彰化等警察局等共組專案小組，11日兵分多路將劉姓直播主等10餘人拘提到案。

法界人士說，此行為可能涉及 組織犯罪條例及刑法妨礙秩序；目前劉姓直播主已獲交保。

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