北高等8縣市高溫上看36度 午後各地留意短暫雷雨

2019-07-29 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日凌晨在恆春半島及台東受東南風帶來水氣影響，出現一波明顯雨勢，其中恆春半島有局部大雨發生，至於南部地區也有零星降雨，白天之後台東及恆春半島仍會有間歇性的陣雨，至於其他地區則以晴到多雲為主，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中北部及東半部的降雨以山區附近機率較高，而中南部則山區、平地都有機會，尤其南部的雨區範圍又會更廣，午後請留意天氣變化，提防瞬間大雨、雷擊等現象，山區活動更要留意溪水暴漲的情形。

溫度方面，各地高溫約32到35度，其中新竹以北、南高屏及花蓮有局部36度高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬。

空氣品質部分，太平洋高壓逐漸增強，台灣各地為多雲到晴，天氣炎熱，垂直擴散條件佳；環境風場為東南風，竹苗以北位於下風處，污染物易累積，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，本週二至本週三（30日、31日）太平洋高壓勢力較強，各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍縮小至山區及近山區平地。

本週四至下週日（8月1日至4日）太平洋高壓北抬，加上菲律賓至南海一帶季風低壓區內熱帶擾動逐漸活躍，易有熱帶系統發展，但發展的地點及時間仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊；由於這段期間水氣逐漸增多，大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣，午後雷雨的範圍又再擴大，各地山區、平地都可能有局部短暫雷陣雨。

8月5日至7日低壓帶影響，大氣環境仍不穩定，花東及中南部地區有短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 27 ~ 34 27 ~ 33 26 ~ 34

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