週二中南部當心午後大雨 北部、花東持續熱爆！

2019-07-08 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕西南風持續影響下，明（9）日「南部」、「午後中部以北山區」有局部大雨發生的機率，「雙北、花東」地區預計達36度以上高溫，加上天氣悶熱，紫外線指數過量，建議民眾出門做好防曬、防雨措施，並隨時補充水分。

中央氣象局預報，明天「南部地區」降雨仍明顯，容易有陣雨或雷雨；「中部地區」也有局部降雨，尤其午後配合熱力作用，短暫陣雨或雷雨將更明顯；「北部及東半部」大部分是多雲到晴；「東北部地區」及「其他山區」午後則有局部短暫雷陣雨。

根據氣象局發布的高溫資訊，台北市、新北市明天為「黃色燈號」，可能出現36度高溫；花蓮縣、台東縣更達到「橙色燈號」，到明天極可能「連續4日高溫超過36度」。

天氣風險公司指出，近日延續西南風典型天氣型態，天氣大致上是「南部有陣雨、北部靠山區有零星午後雷陣雨」的狀況，但西南風帶來的水氣多寡，將影響強弱差異。另外，七月下旬將進入颱風發展期，請大家隨時留意氣象資訊。

溫度方面，明天北部28至36度，中部26至34度，南部25至30度，東部27至34度，外島地區27至31度。

紫外線方面，台南、高屏達「高量級」，嘉義縣以北地區達「過量級」，台東達「危險級」。

空氣品質方面，南部地區作為迎風面較有機會降雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳；北部空品區位於下風處，午後受光化作用影響，局部地區臭氧濃度易上升至普通等級。明天全台都以「良好」等級為主。

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