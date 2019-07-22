大暑將至 彭啟明：明起留意高溫 各地上看36度

2019-07-22 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕北部、東部花蓮及南部昨日都有明顯雨勢，天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書發文指出，估今明兩天仍會是類似天氣，不過週二、三起水氣將稍微減少，須更加留意高溫。氣象專家吳德榮則指出，未來一週大氣的結構有潛在不穩定度存在，如遇舉升作用，不穩定度被釋放、對流就會發展。

氣象局指出，今日各地天氣悶熱，高溫約在32至35度之間，氣象局持續對雙北發布高溫資訊燈號，其中台北為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。彭啟明上午在臉書發文時則指出，預計今明兩天將持續高溫悶熱、午後有明顯雨勢的天氣型態，但週二、三起水氣將稍微減少，太平洋高壓也將西伸過來，轉為典型的夏季天氣類型，午後雷陣雨型態也會有些不同，至少會延續到這週末以後，但近期更要留意炎熱的問題，各地高溫都有機會到34-36度，本週二也剛好是二十四節氣中的大暑，所謂「大暑小暑無君子」，描述的就是這時候的熱，的確會讓人受不了。

吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，未來一週台灣附近盛行西南風或南風，風速不強，大氣底層為偏暖、濕的空氣，結構存在「潛在不穩定度」，因此若遇上「舉升作用」，不穩定度被釋放、對流就會發展。至於未來一週的「舉升作用」主要來源有二：其一是地形的抬升再加上陸風的輻合，大多發生在清晨。其二是陽光加熱的「舉升作用」，大多發生在午後。

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