今高溫炎熱、週三起變天 不排除本週生成颱風

2019-07-14 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣炎熱，大台北地區、花東縱谷及台東南側容易出現37度以上高溫，不過氣象局指出，週三（17日）起菲律賓東方海面的低壓帶接近，包含南部、東部都將受到影響，低壓也不排除有成颱機率。

氣象局今對台東縣發布「紅色燈號高溫資訊」，有連續出現38度極端高溫的機率；新北市、台北市、花蓮縣則是「橙色燈號」，桃園市、基隆市和宜蘭縣為「黃色燈號」，上述地區都有機會出現36度高溫。天氣風險公司分析師吳聖宇也指出，今日一早在台灣東部外海就有明顯的背風渦旋，西南風風速強但是水氣少，前兩天迎風面的降雨就已經減少很多，今天看來會更少。

氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文也指出，根據模擬顯示，今日至週二（14至16日）太平洋高壓漸增強，天氣大都晴朗、近午酷熱，不過週三（17日）東半部天氣先轉變，週四（18日）、週五（19日）包含東半部及南部均有雨，其他地區也有降雨機率，但也得視「熱帶系統」的發展與動向再作逐步修正。

此外，氣象局也指出，受低壓帶影響，未來一週低壓不排除有成颱機率；天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，熱帶系統要發展為熱帶性低氣壓甚至是颱風，可能都要等到週一之後。

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