今持續悶熱高溫上看35度 各地留意午後雷陣雨

2019-07-24 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日太平洋高壓稍增強，水氣會減少些，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部仍有些零星短暫陣雨，中午過後在各地山區及近山區平地、大台北地區有局部雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，中午過後出門請留意天氣的變化，攜帶雨具備用。

溫度方面則跟昨天類似，各地高溫普遍在32至35度，中午前後紫外線指數也偏高，出門在外也要做好防曬並且多補充水份，以防中暑。

空氣品質部分，今日太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴且氣溫偏高，垂直擴散條件佳，午後各地易有局部短暫雷陣雨；環境風場為偏南風，北部空品區位於下風處，較易累積污染物，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升；中部至雲嘉南沿海地區風速較強，可能發生揚塵影響空氣品質，揚塵影響及污染物累積程度視降雨時間及強度而有所變化；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，未來一週（25日至30日）大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，各地高溫普遍在32至35度；各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，請留意天氣的變化。

31日至8月2日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 27 ~ 34 27 ~ 34 27 ~ 33

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