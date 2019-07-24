今持續悶熱高溫上看35度 各地留意午後雷陣雨

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日太平洋高壓稍增強，水氣會減少些，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部仍有些零星短暫陣雨，中午過後在各地山區及近山區平地、大台北地區有局部雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，中午過後出門請留意天氣的變化，攜帶雨具備用。
溫度方面則跟昨天類似，各地高溫普遍在32至35度，中午前後紫外線指數也偏高，出門在外也要做好防曬並且多補充水份，以防中暑。
空氣品質部分，今日太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴且氣溫偏高，垂直擴散條件佳，午後各地易有局部短暫雷陣雨；環境風場為偏南風，北部空品區位於下風處，較易累積污染物，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升；中部至雲嘉南沿海地區風速較強，可能發生揚塵影響空氣品質，揚塵影響及污染物累積程度視降雨時間及強度而有所變化；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
未來天氣方面，未來一週（25日至30日）大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，各地高溫普遍在32至35度；各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，請留意天氣的變化。
31日至8月2日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 ~ 35
|27 ~ 34
|27 ~ 34
|27 ~ 33
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今各地高溫普遍在32至35度，中午前後紫外線指數也偏高，出門在外也要做好防曬並且多補充水份。（資料照）
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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）