北東酷熱狂飆38度 吳德榮：週三起天氣驟變

2019-07-15 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮指出，今天受太平洋高壓影響，各地持續晴朗炎熱的天氣、近午酷熱，各地高溫均在35度以上，北東更將「酷熱」狂飆38度。不過週三起東半部將先變天，其他地區也會在週四轉為有局部陣雨或雷雨的天氣。

吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（15）日受太平洋高壓影響，天氣大都晴朗、近午酷熱，花東縱谷及台東要防極高溫，其中北部氣溫約在25至37度、中部25至35度、南部24至36度、東部24至38度，各地皆應注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，明（16）日仍會維持晴朗炎熱的穩定天氣，不過週三（17日）起東半部將先變天，其他地區也會在週四轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，週五（19日）各地皆有降雨機率，但後續發展仍須看「熱帶系統」的發展與動向。至於週六、日（20、21日） 「熱帶系統」遠離，天氣好轉，但午後對流機率提高。

最新模擬也顯示，預估「熱帶系統」週三（17日）大致還在巴士海峽一帶，但模擬的「強度」及「位置」每一報都有差異，目前尚缺乏足夠的觀測資料，其「強度、結構」甚至於路徑的模擬，各模式很分歧，不過大多數模式的模擬，路徑雖分歧但與台灣相距都不遠，後續仍須持續觀察。

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