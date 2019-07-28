用詩帶台灣走向國際 方耀乾獲頒島鄉台語文學貢獻獎

2019-07-28 15:33

［記者劉婉君／台南報導］詩人學者方耀乾的台語詩集《台窩灣擺擺》、《我腳踏的所在就是台灣》等，被翻譯成多國語文，並在國外出版，還有多篇詩作被翻譯成10幾種外國語文於國際刊物上發表，他長期在台語文學的努力及培養後進，今天獲民間頒發「島鄉台語文學貢獻獎」。

「島鄉台語文學貢獻獎」由民間的島鄉台文工作室主辦，今年為第3屆，創辦人陳金順表示，方耀乾不僅是在創作上有很好的質與量，並長期為台語文學打拚，作品具有情感對土地的思戀及世界性的視野，值得台語詩創作者學習。過去獲獎的還有海外台語文學推動者胡民祥，與台灣本土意識及新文化運動重要推手宋澤萊。

方耀乾現為國立台中教育大學台灣語文學系特聘教授兼系主任、教育部12年國民基本教育語文領域（閩南語）課程綱要研修小組召集人、台灣文學學會理事等，也曾任教育部國民小學師資培用聯盟本土教育學習領域教學中心主任、國家語言發展法之研究與規劃主持人、《台文戰線》和《菅芒花詩刊》社長兼總編輯，集台灣文學創作者、研究者、教育者、編輯者於一身，亦為國家語言發展法主要起草人。

方耀乾今天也發表外譯台語詩集，包括《台窩灣擺擺》被翻成英文及印度泰盧固文在印度出版、《我腳踏的所在就是台灣︰世界旅行詩》被翻譯成蒙古文在蒙古國出版。台語詩作也曾入選各國詩選，被翻譯成英文、西班牙文、俄文、土耳其文、蒙古文、日文、孟加拉文、尼泊爾文、羅馬尼亞文等十幾種語文發表，去年獲印度頒「Mewadev國際文學偶像桂冠獎」、前年獲哈薩克世界人民作家協會頒「全球之光獎」及菲律賓頒「Pentasi B.終身成就獎」等。

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