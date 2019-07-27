全台19縣市傍晚發布大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕今日午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。氣象局下午三度發布大雨特報。傍晚5點鐘降雨區域擴大，除了連江、金門、澎湖縣外，氣象局對全台發布大雨特報，提醒民眾特別注意。
氣象局傍晚5點整，對新北市、基隆市、臺北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、臺中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、高雄市臺東縣、屏東縣等19縣市發布大雨特報。
提醒民眾下班注意攜帶雨具，山區民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲等情形。
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〔即時新聞／綜合報導〕今日午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。氣象局下午三度發布大雨特報。傍晚5點鐘降雨區域擴大，除了連江、金門、澎湖縣外，氣象局對全台發布大雨特報，提醒民眾特別注意。
氣象局傍晚5點整，對新北市、基隆市、臺北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、臺中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、高雄市臺東縣、屏東縣等19縣市發布大雨特報。
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