氣象專家：最近3天「劇烈天氣」機率高

2019-07-27 09:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕週休假日準備好出遊了嗎？氣象專家吳德榮根據氣象資訊預測，週末及下週一各地多雲時晴，但午後雷陣雨影響範圍會較大，「劇烈天氣」發生機率提高，高溫大概在34至36度，下週二開始將有熱帶擾動發展的情形，還要再持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至下週一低層水氣很多，各地多雲時晴，但大氣很不穩定，午後對流旺盛，影響範圍亦較大，「劇烈天氣」發生的機率提高、應注意氣象局的特報。

至於午後以外其他時間，吳德榮指出，中南部及花蓮以南地區，亦有局部短暫陣雨的機率。溫度方面，不下雨時天氣悶熱；今日北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部24至34度、東部24至35度。

吳德榮也特別提到，最新模式模擬顯示，下週二至週五南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動發展的跡象；台灣各地晴朗炎熱，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及鄰近平地；清晨東南部、南部沿海地區偶有零星、局部降雨的機率。本期氣溫變化不大，白天最高溫大約都在34至37度左右。

在今年第6號颱風百合部分，吳德榮提醒，根據中央氣象局相關資料，「百合」即將登陸日本，今日侵襲日本本州南部，其強度雖弱，但若有相關行程，還是該注意天氣變化；明日則已減弱為熱帶性低氣壓、逐漸遠離日本。

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