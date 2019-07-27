雨勢擴大！桃竹、高屏雷雨警戒 全台17縣市豪、大雨特報

2019-07-27 13:34

首次上稿：12:30

更新時間：13:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日13時對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等4縣市發布豪雨特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣等13個縣市發布大雨特報。

氣象局指出，今日午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣地區及嘉義縣、台南市，高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部其他地區及東北部山區也有大雨發生，大雨恐伴隨雷擊及強陣風，民眾出門記得攜帶雨具，注意行車安全。

氣象局今日12時57分對桃園市、新竹市發布大雷雨即時訊息，包括桃園市「桃園區、中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區」、新竹縣「新埔鎮、關西鎮、湖口鄉」等12區發布警戒，預估持續時間至14時；13時11分新增高雄市「小港區、林園區、大寮區」及屏東縣北部多區發布雷雨特報，預估時間持續至14時15分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊。

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