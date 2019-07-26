週六慎防午後大雷雨 恐伴隨強陣風、雷擊及冰雹

2019-07-26 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕明天（27日）太平洋高壓偏弱，加上冷心低壓接近影響，大氣環境相當不穩定，中午前各地為體感悶熱的多雲天氣，南部地區、恆春半島及東半部沿海有局部陣雨，至於午後雷陣雨發展相當旺盛，各地降雨機率都偏高，屆時可能會伴隨強陣風、雷擊甚至冰雹等現象，民眾外出請務必留意安全。

中央氣象局預報，明天台灣各地及馬祖大多為多雲的天氣，清晨至上午中南部及東半部沿海地區有局部短暫陣雨，其他地區及金門、澎湖亦有零星短暫陣雨；午後各地會出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其西半部地區及各地山區降雨訊號特別強。

天氣風險公司指出，下週起將逐漸轉為有利颱風發展的階段，目前還無法預測是否何時會有颱風發展，建議民眾要有做好萬全的因應準備，減少不必要的災害。

溫度方面，明天上午至中午各地氣溫偏高，普遍在31度以上，北部氣溫可達34度左右，午後受雷雨影響明顯降溫。

紫外線方面，明天全台達過量級，外出請做好防曬工作、多補充水分。

空氣品質方面，明天中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖為「普通」等級。

氣象局也提醒，今年第6號颱風「百合」預計明天晨間至上午登陸日本關西一帶，然後轉東北朝日本關東移動，前往日本旅遊或洽公請多留意颱風及航班資訊；而百合颱風對台灣天氣並沒有影響。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法