大氣環境「相當不穩定」 午後嚴防大雷雨！

2019-07-27 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（27日）各地中午以前為多雲的天氣，午後雷陣雨會發展得相當旺盛，各地降雨機率都偏高。

氣象局表示，今天太平洋高壓偏弱，加上高層冷心低壓接近，大氣環境相當不穩定，南部地區、恆春半島及東半部沿海有局部陣雨，午後雷陣雨會發展得相當旺盛，各地降雨機率都偏高，尤其西半部地區及各地山區雷雨訊號特別強，雷雨時並易伴隨強陣風、雷擊甚至冰雹等現象，氣象局提醒午後請留意局部大雷雨並隨時注意氣象局發布的即時警訊。溫度方面，上午至中午各地普遍在31度以上，北部氣溫可達34度左右，午後受雷雨影響明顯降溫。

氣象局預估，週日（28日）太平洋高壓仍偏弱，各地大多為多雲的天氣，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地皆要注意雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

下週一至下週三（29日至31日）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的台東偶有短暫陣雨，清晨至上午中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨。

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空氣品質方面，27日中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「普通」等級。

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