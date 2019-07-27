好熱！雙北、花東高溫警戒 注意防曬和午後雷陣雨

2019-07-27 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日上午11時57分對台北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣等5縣市發布黃色高溫警戒，溫度恐達36度，請民眾多注意防曬，多補充水分避免中暑，午後各地都有大雨發生機會，請民眾多注意氣象即時資訊。

氣象局指出，天氣晴朗炎熱，今日中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、彰化縣近山區或河谷為黃色高溫警戒。但下午大氣環境不穩，各地都有午後雷陣雨發生機會，尤其西半部地區及各地山區要留意雷雨發生，請民眾出門記得攜帶雨具以防午後降雨。

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