金門試行離島第1座電子紙站牌 可預告公車「即將進站」

2019-07-26 21:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣為落實科技生活智慧島政策，引進離島第1座電子紙站牌，並導入太陽能作為試驗性質的智慧公車站牌，今天舉行啟用儀式。金門公共車船管理處表示，台北市和桃園市都有使用電子紙站牌，如果金門兩個站點的試行效果不錯，將陸續推廣至全縣其他站點。

縣府秘書長陳朝金說，布建智慧城市創新應用中，智慧交通與民眾生活息息相關，因此引進電子太陽能智慧公車站牌，盼為民眾帶來即時公車資訊與便利性，並貫徹使用綠色能源的行動。

金門公共車船處長王垣坤說，兩座試驗性質電子太陽能智慧公車站牌，採用13.3吋省電黑白電子紙，搭配太陽能板獨立運作，目前可以提供公車即時資訊，例如公車在3個站點以外，會預告到站時間，若是在3站以內，會註明「即將進站」，未來還可擴充使用無線連線功能，增加路線圖等交通及生活資訊，讓乘客有效掌握候車時間，減少枯等；兩座電子紙站牌分別設於搭公車乘客密度較高的金城鎮西南門里公所站、及小三通進出要衝的水頭碼頭站。

王垣坤進一步補充表示，「電子紙」顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見，讓電子紙技術成為戶外智慧站牌的螢幕首選；電子紙的雙穩態特性，讓電子紙顯示器僅於顯示畫面動態輪播或更新資訊時才使用電力。電子紙顯示器的省電特性，只要太陽能供電即可足夠運作，即使在無日照情況下，太陽能電池也可支撐約14天的電力使用，免除須大幅施工建置電線的工程，為環保帶來正面的效益。

車船處表示，設立電子紙站牌所費不貲，若在金門這樣高鹽分的海島型地區能正常使用，相信對其他有意引進的縣市，會有很大的指標作用；且若執行順利，車船處準備在近期將相關功能，延伸到手機app使用。

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