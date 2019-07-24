桃市公車站狂瘦身 交通局再推新式太陽能電子紙站牌長這樣…

2019-07-24 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區員林路一段、介壽路交接處的公車站牌林立，有6支旗桿式公車站牌更是密密麻麻豎立在巷口轉角處，搭車民眾根本看不清公車行駛路線等小字體，同時不美觀，繼市議員陳治文19日會勘，立委陳學聖、市議員李柏坊24日也連袂再邀公路總局等單位會勘。交通局考量該處人行道空間較小，預訂10月下旬拆除這些站牌，改設新式「太陽能電子紙站牌」。

交通局公共運輸科說，全市有7000多座公車招呼站，交通局逐年、逐路段，整合及更新公車招呼站牌，依據空間及環境限制而設計不同尺寸候車亭，候車人多且用地寬廣的空間設置式候車亭；候車人少且用地不足的地方則可以設置「太陽能電子紙站牌」，因採用太陽能供電，無須挖掘道路及人行道，並以無線通訊網路模組等硬體設施，顯示螢幕則採「電子紙」最新技術，可提供即時公車動態資訊，雖然佔用空間小，仍設有小椅子及遮陽板，並可供民眾候車乘坐，提升候車環境。

交通局去年底在龜山區萬壽路建置太陽能電子紙站牌，如今考量大溪區員林路一段、介壽路交接處腹地更小，將使用新研發的新式太陽能電子紙站牌，體積更小、更輕盈，更符合狹小空間，還能兼顧候車環境。

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