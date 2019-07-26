力推新竹輕軌 林智堅北上與侯友宜「共乘」取經

2019-07-26 21:38

〔記者周湘芸、蔡彰盛／綜合報導〕淡海輕軌自去年12月營運至今，累積運量已超過240萬人次，新竹市長林智堅今天特地北上向新北市長侯友宜取經，共乘淡海輕軌交流經驗。林智堅說，現在新竹市輕軌正值可行性評估末期，通過將會進到綜合規劃階段，舉辦許多說明會，他也笑說，若未來地方有疑慮，就請遊覽車一車車載來到新北市體驗。

侯友宜今天陪同林智堅從輕軌紅樹林站搭乘至淡水行政中心站，沿途欣賞觀音山和淡水河景色，實際了解輕軌建設策略與營運規劃。

侯友宜說，拚建設不分你我，國車國造是輕軌發展的重要方向，更可以培植國家的軌道工程，把根留在台灣好好建設。淡海輕軌結合通勤、通學、觀光旅遊，很開心林智堅將新北市做為觀摩地點，搭乘過程中，林智堅也提出包括輕軌的噪音影響、使用量是否符合新竹人口，侯友宜肯定他的用心。

林智堅則說，新竹市面積很小，人口只有44萬人，過去地方政府沒有能力去籌措財源，始終無法推動輕軌，去年提出前瞻建設後，積極向行政院、交通部爭取，目前可行性評估已到達期末的階段，但越接近後期越會面臨許多的問題，新竹市街道狹小，經評估後輕軌應以高架設計，新北市就是最佳的示範，特此來請益。

新北市捷運工程局長李政安在會議中也分享經驗指出，輕軌除能帶動觀光人潮，也服務新市鎮地區以提升搭乘人次。藍海線漁人碼頭站、沙崙站和台北海洋大學站今年底完工，預計明年通車可串連三環六線的八里輕軌和目前淡水主要觀光地區。

新竹市交通處長倪茂榮說，新竹輕軌獲得中央全力支持，可行性評估報告預計於今年底送交通部審查，新竹市未來會在規劃時，評估路線上的道路條件、工程可行性及交通影響程度做整體考量，未來將以全高架做規畫方向。

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