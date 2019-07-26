教育部玉山計畫32名學者獲選 每年最高加薪500萬

2019-07-26 16:04

〔記者林曉雲／台北報導〕為招攬國際教育人才，教育部推出玉山學者和玉山青年學者計畫，今天公布108年徵選結果，28校提出103案申請計畫，經教育部分為6學術領域，以嚴格標準審查，共有32人通過審議，其中13人為玉山學者、19人為玉山青年學者，分別由台大、清大、成大、交大、台師大等11校聘任，每年加薪額度50萬元到500萬元。

教育部高教司長朱俊彰表示，玉山學者獲外加年薪300萬元至500萬元，以3年為一期，其中獲最高額500萬元有1人；玉山青年學者獲外加年薪50萬元至150萬元，以5年為一期，其中獲最高額150萬元有7人，並給每年150萬元行政經費聘助理等，外加薪資補助是經衡酌該學者目前的學術地位、薪資現況、該學術領域國際薪資水準、聘任方式等面向，並參考學校申請補助經費額度綜合考量核給。

以國籍分布來看，19位是我國籍、7位美國籍、2位日本籍，法國、德國、新加坡和印度各一人。

朱俊彰表示，獲得最高500萬元的玉山學者是一名外國籍學者，原本在該國擔任研究機構主管，研究領域和該大學未來研究是相符合的，在國外的待遇和條件本來就很高，評審委員說用500萬元可以聘到這名學者是「賺很大」。

教育部公布已確定聘請的9位名單，清大玉山學者日本籍北森武彥，是奈米流體學的先驅；美國籍玉山學者江台章，在量子井態及X光薄膜繞射具卓越貢獻；玉山學者許博炫是我國籍，是科技創新經濟上的知名學者。

玉山青年學者楊湘怡是我國籍，在微觀物理上獨特專長為國際肯定，加入清大天文研究所行列；台大玉山青年學者曾紀綱是我國籍，也是科技部哥倫布計畫重點栽培人才；台大玉山青年學者何銘洋是我國籍，也獲科技部愛因斯坦計畫全額補助；政大玉山青年學者李曉惠是我國籍，在商管次領域有傑出表現；台灣海洋大學玉山學者Dufour Sylvie法國籍，是法國國家科學院海洋生物與生態研究中心主任；成大玉山青年學者鍾昇恆也是我國籍，在能源研究部分有卓越表現。

玉山學者和玉山青年學者的徵選，係依學術領域區分為工學、理學、人文與藝術、生命科學及農學、醫學及社會科學等6領域，每案計畫審查流程，採一般學術慣例及同儕審查，經初審、書面審查（同儕匿名）、複審及決審4個階段。

朱俊彰表示，6個領域審議委員對於申請人的經歷表現檢視資格條件，並就學校提供配套措施及條件、延攬人才未來發展與校務發展之連結、團隊合作建立規劃情形及提供待遇所需經費等面向進行審查。而玉山學者和玉山青年學者徵選，除依書面審查結果之外，另以玉山學者候選人本身學術能量應至少達到教育部「學術獎」學術標準、玉山青年學者應達到或具有獲科技部「吳大猷獎」學術標準或潛力的方式進行衡量。

玉山學者和玉山青年學者設置目的，是為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，透過政府提供具國際競爭的薪資待遇，以吸引國際人才來我國任教，讓國際人才的學術能量能在台灣學術環境扎根，並提升我國高等教育的國際影響力。

朱俊彰強調，另為留任國內優秀教師，各校除可運用高教深耕計畫經費核給教師彈性薪資之外，教育部亦以政策引導學校拉開彈性薪資級距，特別針對各校核給教師每年彈性薪資超過36萬元以上者，超過部分學校得向教育部申請補助50％經費，有助留任國內頂尖優秀人才。

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