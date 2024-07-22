桃園市修法納入路邊停車格 久占車輛欠費10天即可拖吊

桃園市路邊收費停車格不時有久占且欠費情形。（桃市府交通局提供）

2024/07/22 17:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕路邊收費停車格遭長期占用卻無法可管引發民怨，桃市府修正「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，增訂停放於路邊停車場同一停車格逾10日且未繳清停車費可逕行拖吊，修法已於本月初公告實施，桃市府交通局表示，停車費繳納有14天期限，若車主超過期限仍未繳費，會在第15天張貼通知單10天，仍未移走將逕行拖吊，修法適用於汽、機車。

過去「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，僅有針對停放於同一公有路外公共停車場（指有設置柵欄）逾10日未繳費車輛可逕行移置，對於長期占用路邊收費停車格車輛則無法可管，只能透過欠費逾期未繳後移送行政執行署強制執行，導致路邊收費停車格不時可見久占車輛夾滿厚厚一疊繳費單，車身早已佈滿厚厚的灰塵，部分車主可能因死亡或是入監執行等原因無法移車。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，考量車輛久停路邊停車格無法源可處理，只能透過車主未繳交稅費罰鍰移送強制執行，但路邊停車格主要供大眾短期停車使用，長期久占已影響其他車主停放權益，因此參考「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」第11條路外停車場欠費逾10日未繳的移置方式，在同條增訂「停放於路邊停車場同一停車格逾10日且未繳清停車費」可逕行拖吊，直接將路邊停車格納入管理範圍。

交通局說明，停放於路邊收費停車格的車輛，有14天的停車費繳納期限，修法公告實施之後，若車主停放在同一停車格且超過14天繳費期仍未繳費，於第15天起算10日未移車將逕行拖吊，除了會張貼通知單提醒車主，也會利用停車未繳費通知單，通知民眾儘速移置車輛。

交通局表示，若車輛被拖吊，車主領車前除須繳納移置費、保管費，仍須將積欠的停車費繳清，希望藉由修法提高路邊收費停車格的周轉率。

桃園市路邊收費停車格不時有久占且欠費情形。（桃市府交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法