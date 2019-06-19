非薪資成本暴增 雇主籲降勞保負擔

2019-06-19

工商界︰勞保雇主負擔比例

應由7成降為6成

〔記者李雅雯／台北報導〕財政部今年首次創編台灣社會安全捐統計，顯示雇主聘僱人力的法定勞動成本越來越高。工業總會、商業總會及工商協進會三大工商團體建議，法定勞動成本高與台灣薪資凍漲有直接關係，勞保負擔比例應從現行七：二：一（雇主：勞工：政府補助）調整為六：二：二；且基本工資應推動本勞、外勞脫鉤。

基本工資應本勞、外勞脫鉤

勞保費率在二○○六年為五．五％，現行費率為十％，後年（二○二一年）將調為十．五％，另再加就業保險費率一％；而基本工資近三年連年調漲，現行月薪二萬三千一百元、時薪一五○元，今年八月將再討論是否上調。

工總秘書長蔡練生認為，法定勞動成本越來越高直接影響企業加薪意願，寧可用加發獎金等方式鼓勵勞工，因加薪牽動勞保、健保及勞退等支出增加；勞保費率每調高一個百分點，全國雇主就是幾億元的人力成本支出，建議雇主的勞保負擔比例應從現行七成降為六成，且要訂出費率上限，不能為了補勞保大洞而不斷往上墊，政府喊增加就增加。

雇主負擔降 才能為勞工加薪

「反對每年不斷調漲基本工資」！蔡練生說，基本工資調漲受益對象是外勞，因本勞薪資多高於基本工資，雇主負擔增加後，反而降低幫本勞加薪的能力，「餅就這麼大，錢僅這麼多」。

工商協進會理事長林伯豐也認為，勞保負擔比例應改為六：二：二，降低雇主負擔比例，政府要求雇主負擔太多社會保險，反而讓雇主沒辦法為勞工加薪，企業有賺錢才能將盈餘分享給勞工；且本勞、外勞基本工資應脫鉤，本勞工作效率高、績效高，應讓薪資增加回到本勞身上。

商總理事長賴正鎰指出，社會保險增加就是年年增加企業成本，雇主分擔勞保比例達七成太高，降到五成才合理，剩下五成由勞工負擔和政府補助，這才能讓加薪空間回到勞工薪資上。

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