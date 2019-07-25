負責又窩心！客人「救美」破壞廁所門 蝦餐廳老板不求償還打折

2019-07-25 22:05

〔記者許國楨／台中報導〕一對情侶日前晚間到台中一家蝦料理吃到飽餐廳消費，期間女生如廁時因門鎖故障遭反鎖嚇得驚聲尖叫，男生情急下等不及業者找的鎖匠強行破壞門鎖「英雄救美」，讓工讀生嚇到當場傻眼向老板反映是否求償，沒想到老板超霸氣回應，門鎖故障是我們平日保養不力，除決定自行吸收更換費用還打折致意，作法引起熱議。

這家名為「瘋蝦」的吃到飽餐廳位在美術館綠園道旁，店內提供20幾種豐富餐點，受到喜歡吃蝦的民眾青睞，過去曾發生男大生自稱在該餐廳和友人「尬蝦」，2小時吃400隻白蝦，回家後頭昏噁心病了2天的新聞事件，算是中部地區小有名氣的人氣餐廳。

上週六一對年紀約莫20歲左右的情侶在餐廳二樓用餐，期間女生上廁所時因門鎖故障被反鎖嚇得驚聲尖叫，男生隨即向店員反映得到鎖匠10分鐘內即趕到開鎖的答覆，未料等不到鎖匠到來，男生因心急竟強行使用工具破壞門鎖協助女友脫困，並連聲安撫驚魂未定的女友。

此舉讓店員頓時傻眼趕緊向老板反映是否向對方求償，老板得知原委的反應卻是大出意料之外，他除表示自行吸收更換女廁門的費用不追究，也慰問這對情侶是否受到驚嚇，影響到用餐情緒，還主動在收費時刪除一成服務費致意。

有現場直擊的消費者向本報爆料此事說，原以為業者會氣得暴跳如雷還要向這對情侶求償，沒想到老板的表現超霸氣又窩心，令人印象深刻；記者今天致電該餐廳求證，老板表示確有此事，但的確是平日對門鎖的保養不力才讓顧客反鎖在內，當然得負起維修責任，怎可向消費者求償，也會以此當作案例教育，要求員工對店內的公共設施善盡保養之責。

對此律師王仁祺說，事件中男子行為雖已涉及民事侵權和刑事普通毁損罪，但因其行為當下是因女子被反鎖廁所內，因為被嚇到花容失色並放聲尖叫求救，他迫不得已情急下才破壞門鎖，此情顯因有緊急情狀存在，男子才有緊急救助避免女子危難行為，而且救助女子人身自由之法益，又優於業者之財產法益，因此男子顯可主張緊急避難阻卻違法而不構成犯罪。

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