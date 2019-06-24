客戶給負評 餐廳員工不爽上網罵奧客 結果GG了

2019-06-24 00:15

〔記者王俊忠／台南報導〕王姓女子到台南市1家餐飲店用餐後，對店員給餐錯誤、服務態度差問題，上網到餐飲店官網留評論。不料，餐飲店的林姓員工以自己臉書IG帳號擷取王女照片與留言，標註「不想碼這種奧客、╳、草擊敗，沒講話也中槍三小」。王女得知後氣的提告求償，員工被台南地院簡易庭判賠1萬5千元給王女，還可上訴。

餐飲店林姓員工說，事後有用LINE誠心向王姓客戶道歉。刑事部分，林姓員工也被一審依散布文字誹謗罪、判拘役10天，得易科罰金。

王女表示，她在餐飲店網站留言評論後，沒想到店方林姓員工不滿，於2018年7月14日近午在台南市某民宅以電腦連上網路到Instagram社群網站後，以林某個人帳號在不特定人可共見共聞的限時動態上，擷取她在臉書發表的留言與其照片，並標註「一樣不想碼這種奧客、╳、草擊敗沒講話也中槍三小」等不雅文字，貶損她在社會上的評價，為此提告求償10萬元精神慰撫金。

林姓員工坦言，他是餐廳的助理，老闆大多在國外，他要負責很多事，又要體諒工讀生，導致他精神壓力很大，事後有用LINE誠心向王姓客戶道歉，希望取得客戶原諒。

一審民事簡易庭法官調出林員涉誹謗王女的官司案，得知林員犯散布文字誹謗罪，處拘役10日，得以1千元台幣折算1日確定，認定林員誹謗客戶的犯罪事實。

台南地院法官審酌此案發經過、兩造社會地位、教育、經濟狀況及公然以令人難堪的文字貶低王女人格，造成王女精神、名譽受到傷害，認為王女能求償的金額為1萬5千元台幣，求償超額的部分無法判賠。

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