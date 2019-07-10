網紅拍片嗆高級餐廳「有蒼蠅、牛排咬不爛」 名主廚揚言提告

2019-07-10 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港知名YouTuber「Toyz」日前發布新影片，內容是他在《台北米其林指南》餐盤推薦的台灣原木燒烤餐廳用餐過程。Toyz在影片中不但幾乎對每道菜都提出批評，更在食用主餐牛排時，連續2次吐出口中正在咀嚼的牛肉，撂話：「挺不爽的，我一輩子沒有吃過在高級餐廳裡面，還可以是咬不爛的牛排」。對此，該餐廳中的名廚林明健忍不住在臉書發文駁斥，同時也表示「不排除提告」。

「Toyz」過去曾為知名遊戲LOL戰隊「TPA台北暗殺星」的一員，在2012年奪下世界冠軍，享譽遊戲界。近期他轉型成為YouTuber，個人頻道也擁有30多萬的粉絲追蹤。不過他在本月7日發布的影片，卻意外引來爭議。

在該爭議影片中，Toyz來到米其林餐盤推薦的「Wild Wood」原木燒烤餐廳用餐，結果他幾乎對每道菜都提出批評。在享用波士頓龍蝦時，Toyz認為店家將肉烤的滿爛的，蝦肉會黏在蝦殼與盤子上，「我像在吃一隻不新鮮的大蝦」。此外，Toyz還說前菜玉米是「發臭的玉米」，並批餐廳有蒼蠅飛來飛去。

最後，在吃主菜「牛小排」時，Toyz連續兩次將口中牛肉吐到盤中，「我不是故意的，我真的咬不爛」。Toyz還說，「我吃到現在挺不爽的，我一輩子沒有吃過在高級餐廳裡面，還可以是咬不爛的牛排」、「我真的覺得這家好難吃喔」。最後Toyz向服務生反映後，店家也端出一道「未來漢堡」作為招待。Toyz吃下一口後表示，「很滿意」，不過最後還是忍不住說，裡面的牛肉、麵包都偏軟，他比較喜歡有口感的漢堡。

綜合媒體報導，該餐廳的星級主廚林明健9日在臉書回應，替夥伴抱屈，認為Toyz對於現場服務人員的指控「近乎羞辱」。他表示，Toyz點牛小排並堅持三分熟，但服務人員點餐時已有說明牛小排適合五分熟以上，另外，當Toyz反映問題時，現場人員表示可為他重做一份合適熟度的牛排，但影片中卻是將這段服務完全剪掉。

另外，餐廳用的都是活龍蝦，同餐期的另一桌客人也有點龍蝦並表示滿意，片中卻是以肉太碎、不夠扎實、像吃一隻不新鮮的大蝦來形容。對於Toyz點出有蒼蠅問題，林表示，因地點為半開放式空間，偶爾有小果蠅飛入，會更加注意，但也並非影片中誇大地說「有蒼蠅飛來飛去」，此事讓衛生局9日再次檢查，但結果也沒有問題。

對於Toyz稱餐廳招待的未來漢堡「牛肉偏軟」，林表示，該漢堡中根本沒有牛肉，是用碗豆為原料，添加甜菜、椰子油來呈現肉的色澤與口感，服務員在上菜時，也確定有向每一位客人解說菜色。

林明健表示，對此事件，他也正在與律師討論，不排除提告或採取法律動作。

Toyz爭議影片

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