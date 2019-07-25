韓國瑜快看片》爬樹嘸效 南部登革熱蚊子不會在樹中

2019-07-25 17:52

〔記者簡亭宇／台北報導〕高雄市長韓國瑜，為了視察登革熱疫情，竟然爬上了樹，做出查看樹洞積水的驚人之舉，事後被網友譏為「爛瑜衝樹」、「樹民市長」，部分民眾也發現，高雄市長韓國瑜的樹恐怕真的白爬了，因為南部傳染登革熱的病媒蚊，主要孳生地根本不在樹上。

台灣主要傳染登革熱的蚊蟲共有兩種，一種是分布於全台海拔1500公尺以下的「白線斑紋」，喜好活動於戶外地區，最有可能在樹洞積水繁衍，但北回歸線以南的地區，主要病媒蚊為「埃及斑蚊」，國立臺灣大學公共衛生學院環境衛生研究所副教授蔡坤憲解釋：「此種蚊子特徵是胸背部有兩條白線，腹部呈現淡咖啡色，因為抗旱的特性，主要在室內區域活動，如要防禦登革熱應從室內積水、市區水溝、花盆積水等清刷乾淨。」

如要勘查高處積水是否孳生病媒蚊，也不須冒險爬到高處依序檢查，疾管署防疫醫師林詠青說：「地方衛生當局其實有一些輔助的器材可以去看有沒有這一些樹洞，或者是在屋頂、天溝等高處積水也可以使用輔助工具。」這個工具為「磯玉柄」，是用伸縮桿加上內視鏡，可透過網路將拍到的畫面傳到手機，因此樹長再高都不用冒險爬上去。

想有效的打擊登革熱疫情，只需記住「巡、倒、清、刷」的四字訣，不用「緣木求蚊」，也能有效預防蚊蟲孳生。

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