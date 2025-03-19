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    桃市消防局指揮中心51歲小隊長 執勤不適突昏倒送醫不治

    桃園市政府消防局救災救護指揮中心許姓小隊長，執勤時不適昏倒送醫搶救仍回天乏術。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府消防局救災救護指揮中心許姓小隊長，執勤時不適昏倒送醫搶救仍回天乏術。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/19 15:09

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局救災救護指揮中心許姓小隊長，18日晚間10點47分執勤期間，在消防局指揮中心執勤室突然不適昏倒，其他消防隊員見狀，緊急搶救後將他送往衛生福利部桃園醫院，仍回天乏術，他的妻子與就讀國中的兒子等家人都非常不捨，至於許姓小隊長的死亡原因，仍待檢警相驗調查。

    51歲許姓小隊長18日上午8點上班，晚間在指揮中心執勤室值班時突然昏倒，執勤室內其他消防隊員見狀趕忙急救並安排將他送醫，搶救1個多小時，仍宣告不治，讓他的家人悲痛逾恆。

    消防局目前已派員協助許姓小隊長的家人處理後事。消防隊員說，許姓小隊長2024年11月1日調到消防局救災救護指揮中心服務，平時認真負責，有高血壓病史，前兩天他曾因感冒自覺身體不適，前往醫院就診，服用醫師開立藥物，因他想要詳細檢查，已安排還要返回醫院進行精密檢查，豈料還沒去檢查身體就先出現狀況，讓同事們都非常驚愕、難過。

    消防局表示，桃園市長張善政、消防局長龔永信致贈慰問金後，消防局另已派員，協助許姓小隊長家人協助處理後續撫卹申請等相關事宜。

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