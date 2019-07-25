新課綱8月上路 台南市：我們準備好了！

2019-07-25 14:19

［記者劉婉君／台南報導］十二年國教新課綱將於8月1日上路，台南市教育局指出，各項整備工作均已就緒，相較於其他縣市，南市以英語文及科技領域向下扎根為特色，並率先成立新課綱專案辦公室，「迎接新課綱，我們準備好了！」

新課綱專案辦公室表示，全市共271所國中小，依規模與地緣進行策略聯盟分圈，培育輔導團深入各學校長期陪伴，共計分為58個工作圈，每圈因規模及特性不同，校數3至8間，至少有4位在地課程與教學專家陪伴推動新課綱業務，且定期檢核各校落實進度，目前校校都有亮眼的校訂課程規劃，教育部日前舉辦全國教育局處長會議，南市也應邀於會中分享推動策略與經驗。

教育局指出，國小國中歷經九年一貫變革，此波較顯著的變動是彈性學習課程，特色是跨領域、主題統整、結合生活實境、問題導向的素養課程結構，南市在英語及科技領域師資均已依各校提報的需求甄選，新課綱上路在師資上沒有問題，無法單獨聘請老師的偏鄉小校，也會透過共聘或合聘或大校就近支援的方式辦理。

目前各校的特色課程如忠孝國中結合台南美食發展「府城的甜蜜日常」統整性探究課程，高中端早在104學年度籌措準備，校訂必修、多元選修等皆已齊備，6月公布的高中創新教學獎評選6個獎項，南市就包辦4名，包括金質獎大灣高中老師鄭博仁「高中英文全方位創新教學方案」以google、youtube教學生學英文、銀質獎台南二中老師余月琴「伊斯蘭沒有面紗」、銅質獎大灣高中老師孔慶麗「自、動、好~高中地理課堂上的美好風景」使用GPS、GIS及相關APP讓地理更為生活化、南二中老師江伊薇「文學扭蛋機：扭出故事與創造力」。

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