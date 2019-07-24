登革熱趨嚴峻！台南這里辦抓孑孓大賽 結果找到兩處…

2019-07-24 12:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市登革熱疫情趨於嚴峻，迄今全市本土登革熱有15病例；境外移入24病例。南區文南里為阻斷病媒蚊孳生，近日動員在里內辦抓孑孓大賽，有100多人參與，在約3小時找到健康路1塊空地有廢輪胎、廢馬桶兩處積水孳生孑孓，區公所開出兩張罰單。

文南里長陳清泉表示，2015年夏季，台南本土登革熱疫情從北區開始一路蔓延到整個大台南，確診病例高達2萬多人，其中有112名患者不幸死亡，約佔全台死亡病例218人的一半。今年高雄、台南再傳本土病例，近期又連日下雨，擔心社區有積水容器或水漥沒被發現，為避免重蹈2015年覆轍，決定再辦抓孑孓大賽。

包括郡王獅子會、南區公所、衛生所、蔡淑惠議員服務處、亞洲餐飲學校、社區志工與里民有100多人參與比賽抓孑孓，同時向居民宣導如有發燒、後眼窩痛、肌肉疼痛、頭痛等情形，儘快就醫；同時確實執行巡、倒、清、刷工作，清除積水容器，阻斷病媒蚊的傳染窩。

雖然今天無新本土病例傳出，南市登革熱防治中心持續監控疫情，防治中心強調，疫情尚未解除前，市民要注意徹底清除孳生源，天氣放晴且高溫炎熱，請民眾把握下雨後1週的防治關鍵期，仔細巡視家戶內外積水容器，倒掉積水，也要清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器及陽台、頂樓、屋簷排水槽（天溝）積水。

防治中心說明，因為有兩名本土病例曾到南區利南黃昏市場活動，雖不是市場當地病例，但市場業者態度負責、配合防疫噴藥，以提供安全採買環境。今天動員在利南市場周圍、日新國小及病例居住的南區興農里進行戶內、戶外噴藥防治；另，鹽埕圖書館也擴大孳清，感謝市民支持，期待防治作為後提供更清潔、安全的購物環境。

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