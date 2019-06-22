韓國瑜要升高金獅湖水位、養魚吃孑孓 黃捷再跳出來打臉！

2019-06-22 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄登革熱疫情延燒，不到1個月累積23例本土病例，本週連續新增病例，由於金獅湖鄰近社區爆發多起疫情，韓國瑜決定升高湖面水位，養魚吃孑孓。但台大公衛系畢業的高市議員黃捷打臉表示，這樣做只會讓蚊子卵、孑孓更容易孵化。

三民區自5月底起爆發本土群聚登革熱疫情，不到1個月累積23例本土病例，本週連續新增病例，為此韓國瑜20日親自主持第三次登革熱工作會議，陸軍第八軍團首次派員參加，將於7月派化學兵投入防疫工作，會後，韓與高市疾病管制處長潘炤穎宣布，將用生物防治提高金獅湖水位，讓魚吃掉孑孓（斑蚊幼蟲）。

韓國瑜指出，採生態工法防治疫情，拉高金獅湖水位1到1.5公尺，若在颱風汛期，會請水利局評估排水、蓄洪功能。但有學者認為，湖面為開放空間，重點應該擺在溝渠。

而據《三立新聞網》報導，身為台大公共衛生學系和社會系雙主修畢業，又是環境衛生研究所碩士生的議員黃捷出面打臉韓國瑜，她表示，升高湖面水位，養魚吃孑孓的方式，「只會讓卵、孑孓更容易孵化，對牠們來說是創造更好環境」，因此她希望韓國瑜別再用錯誤的資訊誤導民眾。

就讀台大公衛系時都在養蚊子做實驗的黃捷，5月中曾遭韓粉找碴問，「高雄市有多少蚊子？」當時她超專業的回覆該名韓粉，也讓許多網友笑說這名韓粉臉都被打腫了。

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