本土登革熱嚴峻 台南戶內外查獲206容器養孑孓 依法開罰

2019-07-21 19:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市迄21日本土登革熱已有12病例（中西區4例、東區3例、永康、南、安南、左鎮、新化區各1例），市府防治中心表示，登革熱防治重點在於清除孳生源，不要有積水容器，近期連日大雨，20日全市37區總動員孳清，共找到戶內、外206個養孑孓的積水容器，只要找到所有人與管理人，一律依傳染病防治法至少開罰3千元台幣，無改善期。

近期颱風「丹娜絲」掠過台灣、引進大量雨水，台南因豪雨導致道路積水與相關容器積水產生，特別是移動式帆布帳棚停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，自製晾衣底座等，都是隨時要清除積水的死角。因為台南本土登革熱已達12病例，衛生局說，12病例雖然大多有地緣關係，尚不致於已經擴散，但疫情仍屬嚴峻，全民防疫不可掉以輕心。

為防止登革熱疫情蔓延，20日南市衛生局啟動大台南37區總動員，區公所、衛生所及里民一起清理家園，落實「巡、倒、清、刷」工作，清除積水容器（處）。區公所及衛生所合計共動員5130人孳清4萬7306戶，查獲室內積水容器673個，4個容器發現孑孓，陽性率0.59%；查獲室外積水容器有1萬3103個，其中202個積水容器孳生孑孓，陽性率1.54%。

防治中心表示，只要查獲養孑孓的陽性容器，找到所有人或管理人都會依法開罰最少3千元到最高1萬5千元，沒有勸導改善期。

南市登革熱防治中心呼籲，在下雨積水退去後，巡檢自己家園週邊環境，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。如果遇到結構異常無法清除的積水，可透過里長向登革熱防治中心請求協助投藥。另外，請民眾特別留意病媒蚊及孑孓隱藏處如屋頂天溝（排水槽）、屋後溝、市場、活動中心、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，尤其是地下室與空屋空地等，常因積水形成病媒蚊孳生溫床，都要持續不斷地清除積水，相關資訊可至南市府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/）查詢，或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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