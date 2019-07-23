墾丁觀光回溫 球蟒生態館拚梅花鹿

2019-07-23 21:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業脫離去年陰霾，今年上半年度表現回升，其中親子家庭客層增加為主要原因，除了老牌海洋生物博物館，近期熱門的梅花鹿園區也極受遊客歡迎，看準這塊親子商機，有業者也在墾丁大街開設「球蟒」生態體驗館，成功吸引遊客目光。

打破一般民眾對蛇類冰冷可怕的印象，位在墾丁大街上的「球蟒」生態體驗館，外觀如蛇類居住的洞穴般不顯眼，從入口開始就能看到各式各樣的球蟒，甚至無論大人小孩都能與手臂粗的球蟒合照，專業解說員也會全程解說蛇類知識，新鮮有趣已經成為熱門的親子參訪場館。

號稱台灣最資深球蟒基因遺傳變異培育者的王賢吉說，研究寵物球蟒基因多年，大多是玩家之間的交流，一般民眾絕無機會親近這些生物，「蛇癮」是全台首次將球蟒與生態解說、夜店結合的嘗試，希望讓更多民眾認識這些來自非洲草原的無毒地棲蟒蛇。

王賢吉表示，目前生態館內有近百種不同基因表現的球蟒，其中最稀有的當屬「直線香蕉」基因的球蟒，每隻市價高達五萬元以上，但這些球蟒都相當溫馴無毒與人類親近，許多來過的孩童甚至比家長還要快放下心防與球蟒互動，近期更與熱門的梅花鹿園區合作，希望提供遊客到恆春半島更多生態教育體驗。

除了生態場館，各類異國風情也極受親子客層歡迎，墾丁福華飯店近期推出西班牙歡樂節活動，從佛朗明哥舞、西班牙海鮮燉飯、土豆煎蛋餅等美食都有，加上手作各式西班牙小物，同樣吸引遊客喜愛，也宣告墾丁地區的觀光業親子戰已經展開。

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