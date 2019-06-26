訪仙洞、垂榕谷…屏東民宿協會推廣「墾丁被遺忘的祕境」

2019-06-26 22:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光旅遊業經過前兩年的低迷，今年開始逐漸復甦，許多遊客開始轉向找尋過去少到訪的社區及祕境旅遊，屏東縣民宿協會最近召集會員開發景點介紹，選定被國內外遊客遺忘多年，幾乎成了「祕境」的墾丁森林遊樂區，盼美麗風光重新被看見。

墾丁森林遊樂區堪稱恆春半島最老牌景點，不少人俗稱「墾丁公園」，甚至把森林遊樂區當做「墾丁國家公園」，從日治時代就設立「恆春熱帶植物園」至今，內部熱帶植物超過千種，已開發區域超過76公頃，景觀之中以銀葉板根、石筍寶穴、觀海台、垂榕谷、一線天等景觀最知名；早年更一度帶動70年代社頂部落繁華，直到墾丁大街及戲水商機取代，才逐漸沒落，加上周邊免費進出的社頂公園，竟讓墾丁森林遊樂區幾乎少有遊客主動到訪，被戲稱是「最知名的祕境」。

屏東縣民宿協會帶給遊客不同的旅遊體驗，近期帶領業者到訪許多生態景點，赫然發現，知名度頗高的墾丁森林遊樂區既然沒有多少民宿業者真正完整體驗過，特別安排專業解說員，帶民宿主人重新認識墾丁森林裡的仙洞、一線天、銀葉板根等特色，也指導園區內有趣的定向運動玩法，希望老景點能玩出新趣味。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，老一輩台灣人幾乎都知道墾丁森林遊樂區，但近十多年來，遊客甚至連大街上的地標大牌樓，原來是森林遊樂區入口都不知道，帶領民宿業者踩線，就是希望變成「祕境」的老景點，能夠重現珍珠般的光芒。

「第一線的民宿主人是觀光領航員！」林淑敏說，接待各地旅人的民宿，常是遊客獲取旅遊資訊的主要來源，墾丁除了有大海、大街，也有夏日涼意及芬多精滿滿的森林瑰寶，鄰近墾丁大街的森林遊樂區堪稱是鬧中取靜的最佳景點，希望透過民宿推薦，這個老牌景點能讓各國旅人有全新體驗。

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