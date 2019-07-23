板中開放男生穿裙上學 中一中：5年前就個案尊重學生選擇

2019-07-23 19:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕板橋高中新學年起將開放男學生可穿裙上學，但台中一中卻早在5年前已有先例！台中一中校長陳木柱指出，當年曾有多元性別認同的男學生申請想穿裙子到校，校方即尊重學生意願，由學生自主選擇制服穿著，未曾干涉，平常心面對學生意願。

板中開放服儀規定傳出後，台中一中這兩天也有不少校友及家長熱議，直說，台中一中早跑在前頭，多年前就曾有開放男學生穿裙到校的先例。

台中一中雖是以男生為主力的校園，多年前因美術班及科學班開放招收女生，校園不再僅有單一性別的學生，陳木柱說，約5年前有學生提出「特殊需求」，希望能穿裙子上學，考量多元社會下價值觀也多元，一中向來是開放自由的校園，既然學生有不同的需求，當時校方即以個案方式處理，尊重學生意願及需求，由學生自主選擇制服穿著，未曾干涉。

陳木柱強調，一中不會特別在服儀明確規定，但以平常心面對學生多元性向，並視個案情況，尊重學生多元選擇的權利。

至於文華高中也是男女合校，校長何富財指出，多年來服儀規定持續進化，學生制服顏色原本男女有別，目前已沒有性別差異，學生愛穿什麼顏色的制服自由選；學校不會刻意突顯男生穿裙子的規定，但若有特殊需求，學校會溝通、尊重、輔導、不處罰。

也是男女合校的台中二中校長許耀文指出，二中早已推動友善校園，就算沒有特殊規定，但向來尊重學生，學生若有特殊需求，也會尊重學生選擇。

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