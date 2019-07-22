CP值超高！ 王功漁火節800萬經費爆33萬人次

2019-07-22 14:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕連續舉辦15年的王功漁火節海洋音樂活動昨天熱鬧落幕，今年2天活動吸引超過33萬人次遊客刷新高，「人好多」是多數遊客對活動的評價，甚至連在地居民也被短短2天時間被爆滿的人潮「嚇到」，居民找不到位子可放機車，打趣形容說，「歐兜邁」（摩托車）攏騎到海邊囉！」

每年暑假的王功漁火節和農曆春節的「花在彰化」活動，是彰化縣指標性的大型活動，歷史都超過10年以上，今年漁火節2天活動約花800萬元經費，創造33萬人次，平均單日16.5萬人次，相較於今年「花在彰化」15天活動花掉2000餘萬元，吸引87萬人次，平均單日5.8萬人次，人潮PK之下，「好花」狠狠被「煙火」比下去，活動成功打響以大顆取勝的王功珍珠蚵名號。

家住二林鎮市區的洪姓民眾說，要看今年漁火節人潮多不多，有沒有把遊客引進王功老街商圈，看好不好找停車位就知道了，他的親人騎機車到老街看熱鬧，找了老半天才找到位子，親人苦笑說，人多到「歐兜邁」（摩托車）攏騎到海邊囉！」

從台中全家老少同遊的王姓遊客幾乎年年參加，他說，今年等待接駁車的人龍比往年長，以往3、40公尺長的隊伍就很嚇人了，今年長到100公尺，等待時間更久。

民眾說，今年活動最吸睛的大亮點在於免費攤位烤蚵體驗，還有把充氣童玩遊戲器材的夜市文化帶進活動，以及能讓遊客體驗漁民採蚵文化的撥蚵殼比賽，內容創新。

農業處代理處長郭至善指出，今年新增3項活動，烤蚵、撥蚵殼，以童玩游藝城堡，蚵仔使用王功在地的珍珠蚵，原本400個攤位、1200台斤還不夠應付需求，臨時加碼50個攤位，共1350台斤蚵仔和每攤送6瓶飲料，經費支出約25萬元，加上童玩游藝城堡9萬元經費，共34萬元支出引爆人潮。

郭至善表示，往年漁火節重頭戲要到下午近傍晚時刻音樂會和煙火秀，今年「提早」在早上10點開始烤蚵，烤蚵地點就在老街裡，遊客烤完免費的份量再向商家買，烤得盡興商家也有生意賺都「皆大歡喜」。此外，撥蚵殼競賽地點在福海宮廣場、遊戲區在漁港港區內，節目串聯擴大活動範圍，遊客不會只為了聽音樂、看煙火，路過老街而不入，無形中為商家帶來錢潮。

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