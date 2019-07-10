澎湖海洋派對嘉年華開幕 延續海上花火節熱潮

2019-07-10 20:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節上月圓滿落幕，創下觀光人潮高峰，澎湖縣政府再接再厲推出「2019澎湖海洋派對嘉年華」，今日在馬公觀音亭正式開幕，推出4位澎湖吉祥物「樹爸」、「雀媽」、「菊妹」、「斑哥」，正式揭開活動序幕。

「澎湖海洋派對嘉年華」主打6大主題活動，率先登場的是「菊島水樂園」，結合海上體驗活動及陸上親子戲水設施，打造觀音亭園區成為水上樂園。7月29日至8月12日舉辦3梯次的「海島愛之旅」，邀請夫妻、老伴、情侶們前往吉貝、望安及七美進行甜蜜愛情體驗一日遊，當晚在離島並將舉辦花火主題音樂會，要為每對愛侶創造燦爛難忘的花火盛夏夜。

8月1日山水沙灘舉辦「野餐音樂派對」，8月19日嵵裡沙灘舉辦「比基尼派對」，選拔比基尼女孩及海灘男孩，並有多組熱情啦啦隊現場演出；8月22日至9月8日期間會有3梯次的「遊艇單身派對」，內容包含離島祕境探索、遊艇派對等精彩活動，邀請單身民眾前來澎湖尋找幸福。

最後是為期5天4夜的「情定澎湖灣」沙灘婚禮派對，邀請20對即將互訂終生的新人，蒞澎感受浪漫島嶼魅力，除了提供新人專屬的婚紗拍攝，也規劃海島世紀婚禮及浪漫情定晚宴，讓新人們留下終身難忘的回憶。更多活動詳情可關注澎湖逍遙遊臉書粉絲專頁或2019澎湖海洋派對嘉年華官網。

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