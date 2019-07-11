快來搶報名！王功漁火節今年首度推出免費「百米烤蚵廊道」

2019-07-11 17:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕慢了就搶不到了！一年一度的王功漁火節即將在20、21日登場，今年將首度推出「百米烤蚵廊道」，在王功美食街搭棚烤蚵，2天將免費提供400組食材，12日上午10點開放網路報名！

王功漁火節今年已邁入第15年，也成為中台灣盛夏時節的海洋狂歡，眾所矚目的海洋音樂會將邀請到畢書盡、草屯囝仔、曾治豪、馮玟璇、吳汶芳、謝和弦、艾怡良、陳芳語、許富凱與ASA等歌手，讓王功漁港嗨翻天！

彰化縣長王惠美表示，今年王功漁火節把活動拉到市街，讓遊客深入店家，並提供免費在地珍珠蚵，讓民眾品嘗道地美味。

農業處漁業科長丁宜君指出，今年「百米烤蚵廊道」將在王功街上舉行，時間為20、21日上午10時到下午6點，每天8梯，每梯25組，將會免費提供鮮蚵、飲品等，每組可供4到6人，每人限報一組，採網路報名，12日上午10點將開放網路報名，報名連結公布在「王功漁火節」粉絲團。

農業處代處長郭至善表示，這次王功漁火節除了有海洋音樂會、百米烤蚵廊以外，因為正值暑假，也將設立「千坪童玩區」，將有大型滑水道、兒童戲水池；今年也將提供免費接駁車服務，活動期間上午9點到晚上11點，建議民眾能夠從彰化火車站搭乘通往王功福海宮的直達專車。

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