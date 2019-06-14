熱氣球季將至 鹿野徵才短短1小時來了百餘人求職

2019-06-14 17:02

［記者王秀亭／台東報導］台東熱氣球季將至，因應旅遊旺季，台東縱谷地區人力需求大增，勞動部台東就業中心今天上午在鹿野鄉舉辦現場徵才，21家廠商釋出近150個職缺，上午9時徵才開跑，短短1小時就來了上百名求職者，又以熱氣球活動相關人員的應徵者最多，至中午媒合率已有4成。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏表示，暑假期間縱谷地區旅宿業等相關職缺隨之增加，因而針對海端、池上、關山、鹿野、延平等鄉鎮求職民眾舉辦徵才活動。

包括承辦熱氣球活動的平實公司、綺麗渡假村、小熊渡假村等共計21家廠商，釋出近150個職缺，其中熱氣球活動需求人力最多，需要活動場地布置、清潔、交管人員等需要近40名人力，其次是綺麗渡假村，需要房務員、餐飲服務員、大夜櫃檯員等共15名人力需求。

徵才活動今天上午9時開始，才開放徵才，就有上百人湧入鹿野公有停車場，人力需求最多的熱氣球活動立刻成排應徵者。

吳玉敏說，台東縱谷地區職缺以旅宿業人才需求最多，另外，縱谷鄉鎮多以農業為主，因而有多個農作栽培工等職缺，是在其他地區較為少有的。

經過一個上午的媒合活動，遞出履歷的共有160人次，媒合率達4成，吳玉敏表示，今天上午未媒合成功者，台東就業中心會再繼續追蹤，並提供相關職缺。

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