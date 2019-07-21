暑假拚人氣 中市各百貨展覽從美少女戰士到兒童超跑…

2019-07-21 09:42

〔記者張菁雅／台中報導〕炎炎夏日，百貨公司成為許多民眾閒暇時的好去處，台中市業者也針對不同客層推出各項展覽，包括工藝博覽會、美少女戰士夢幻世界、兒童超跑樂園等，讓大人、小孩都得到滿足。

台中中友百貨今年暑假和台灣工藝美術學校合作，首度舉辦「心手藝遊工藝博覽會」，即日起至28日邀請50個精選台灣工藝品牌、策劃200堂手作體驗課程，包括傳統刺繡、紅磚雕刻、手感編織、歐式花卉刺繡、藍染工藝、漆器工藝、金工、陶藝等，由專業職人現場傳授技藝工法，帶領民眾一頭埋進手作的樂趣中。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，體驗行銷近年當道，手作課程也非常受到民眾歡迎，但各項工藝教學散落在不同地區，這次活動讓喜愛DIY的民眾免於奔波，吹著涼爽的冷氣體驗各種手作課程。

另外，去年底在台北引起話題的「美少女戰士夢幻世界」，即日起至8月11日移師新光三越台中店，不僅加入全新場景，還打造專屬活動，包括高達250公分的露娜大汽球、首次曝光的月光仙子1：1模型等，預估吸引15萬參觀人次。業者也與台中在地業者春水堂合作，推出限定款的珍奶隨手瓶。

廣三SOGO則鎖定親子客層，即日起至9月1日於1樓廣場推出「兒童超跑樂園」，現場多款拉風造型跑車，還有戰車、挖土機、警察車等特殊車種，各種車款一字排開，不僅小朋友搶著開，連大人都為之瘋狂。

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